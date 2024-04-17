Возле древнего храма в горах Ингушетии обнаружили монету VI века

В горной Ингушетии во время проведения археологических раскопок на территории храма «Тхаба-Ерды» обнаружили серебряную монету VI века – зузун.

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Работы проводят специалисты «Наследия Кубани» под руководством «АСМ Групп», занимающейся реставрацией и архитектурными работами. На глубине трех метров они обнаружили эту монету.

Как объяснил научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Евгений Гончаров, этот серебряный зузун является подражанием сасанидской драхме Ормизда IV.

Находка подтверждает, что земли, на которых стоит храм, древние. В начале 2024 года раскопки вблизи храма показали следы небольшого древнего поселения с восточной стороны от Тхаба-Ерды.

Зузун отправится в краеведческий музей Назрани.

В марте музей, кстати, получил 16 монет Золотой орды, обнаруженных в одной из башен архитектурного комплекса «Тумги» в горной Ингушетии.