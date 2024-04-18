Microsoft утверждает, что Copilot не собирает данные в Windows Server

Как заявили в Microsoft, софт Copilot, который по ошибке добавился в список установленных приложений Windows Server 2025, не собирает и не передаёт пользовательские данные на серверы корпорации.

Разработчики в этом году начали тестировать Copilot в предварительных сборках ОС Windows Server 2025. После возмущения сисадминов Microsoft пришлось убрать приложение из этих билдов.

Однако недавно ряд администраторов заметил новую программу Microsoft Copilot размером 8 Кбайтов, которая внезапно появилось в списке установленного софта. Позже в корпорации уточнили, что проблема затрагивает Windows 10 22H2, Windows 11 21H2 и более поздние версии.

«Обновление браузера Edge под номером 123.0.2420.65, выпущенное 28 марта 2024 года, может устанавливать новый пакет (MSIX) под названием “Microsoft chat provider for Copilot in Windows“, что приводит к некорректному отображению Microsoft Copilot в списке установленных программ», — уточнили девелоперы.

В Microsoft особо подчеркнули, что указанный Copilot не собирает и не передаёт корпорации никакие пользовательские данные. Запустить приложение также не получится.

«Важно уточнить, что Copilot не запускает в системе код или процесс, а также не анализирует, не собирает и не передаёт информацию».

Напомним, на днях Microsoft начала тестировать рекламу в меню «Пуск» операционной системы Windows 11.