Ученых поразила выживаемость шмелей

Случайность, допущенная канадскими биологами в ходе изучения маток шмелей, позволила узнать, что они способны неделю прожить под водой. Об этом пишет NakedScience.

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Группа канадских биологов под руководством Сабрины Рондо (Sabrina Rondeau) из Гуэлфского университета проводила серию экспериментов с матками шмелей Bombus impatiens, которые после спаривания роют ямы и впадают в состояние диапаузы, чтобы пережить зимний период.

Это фаза покоя, когда замедляется обмен веществ, что позволяет насекомому долго оставаться без пищи, практически не нуждаясь в энергии. Диапауза у шмелей может продолжаться от шести до девяти месяцев.

В рамках исследования научная группа проверяли реакцию шмелиных маток на внешние раздражители, при этом Рондо случайно затопила водой трубки с землей, где находились четыре матки Bombus impatiens в состоянии спячки. Когда же через пару дней она поняла, что совершила оплошность, и слила воду, то с изумлением обнаружила, что насекомые выжили.

После этого было принято решение проверить, не случайность ли это. 143 насекомых разделили на группы от 17 до 21 особи в каждой и поместили в пробирки, заполненные землей. Пробирки со шмелями убрали в холодильник, чтобы ввести насекомых в состояние спячки.

А затем часть пробирок заполнили водой, оставив насекомых в таком состоянии на восемь часов, сутки и семь суток. Ученые испытывали маток шмелей тремя способами: без воды (контрольная группа), с частичным погружением в воду и полным. В последнем случае использовали специальный пресс.

В итоге выяснилось, что шмели гораздо более живучие, чем думали биологи. В группе, которая находилась в воде семь дней, из 21 матки выжили 17. Таким образом, выживаемость составила 81%.

«Когда у шмелей снижается скорость метаболизма, им не требуется много кислорода для поддержания жизни, достаточно того уровня, что хранится в их теле, пока они спят», — отметила Рондо, комментируя результаты эксперимента.

Ранее ученые пришли к выводу, что цветущие растения могут действовать как антенны для электрических сигналов пчел и приманивать опыляющих их насекомых, когда начинают вырабатывать нектар.