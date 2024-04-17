Ученых поразила выживаемость шмелей
Случайность, допущенная канадскими биологами в ходе изучения маток шмелей, позволила узнать, что они способны неделю прожить под водой. Об этом пишет NakedScience.
Группа канадских биологов под руководством Сабрины Рондо (Sabrina Rondeau) из Гуэлфского университета проводила серию экспериментов с матками шмелей Bombus impatiens, которые после спаривания роют ямы и впадают в состояние диапаузы, чтобы пережить зимний период.
Это фаза покоя, когда замедляется обмен веществ, что позволяет насекомому долго оставаться без пищи, практически не нуждаясь в энергии. Диапауза у шмелей может продолжаться от шести до девяти месяцев.
В рамках исследования научная группа проверяли реакцию шмелиных маток на внешние раздражители, при этом Рондо случайно затопила водой трубки с землей, где находились четыре матки Bombus impatiens в состоянии спячки. Когда же через пару дней она поняла, что совершила оплошность, и слила воду, то с изумлением обнаружила, что насекомые выжили.
После этого было принято решение проверить, не случайность ли это. 143 насекомых разделили на группы от 17 до 21 особи в каждой и поместили в пробирки, заполненные землей. Пробирки со шмелями убрали в холодильник, чтобы ввести насекомых в состояние спячки.
А затем часть пробирок заполнили водой, оставив насекомых в таком состоянии на восемь часов, сутки и семь суток. Ученые испытывали маток шмелей тремя способами: без воды (контрольная группа), с частичным погружением в воду и полным. В последнем случае использовали специальный пресс.
В итоге выяснилось, что шмели гораздо более живучие, чем думали биологи. В группе, которая находилась в воде семь дней, из 21 матки выжили 17. Таким образом, выживаемость составила 81%.
«Когда у шмелей снижается скорость метаболизма, им не требуется много кислорода для поддержания жизни, достаточно того уровня, что хранится в их теле, пока они спят», — отметила Рондо, комментируя результаты эксперимента.
Ранее ученые пришли к выводу, что цветущие растения могут действовать как антенны для электрических сигналов пчел и приманивать опыляющих их насекомых, когда начинают вырабатывать нектар.