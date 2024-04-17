Китайский радиотелескоп обнаружил во Вселенной более 900 новых пульсаров

Находящийся в китайской провинции Гуйчжоу крупнейший в мире 500-метровый радиотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) с момента его постройки в 2016 обнаружил более 900 ранее неизвестных пульсаров.

Об этом сообщило информационное агентство Xinhua со ссылкой на Китайскую академию наук (КАН).

"FAST по прошествии нескольких лет своей работы обнаружил более 900 пульсаров. Это не только их количественное увеличение, но еще и огромный прорыв в науке", - сообщил журналистам агентства ученый Национальной астрономической обсерватории КАН Хань Цзиньлинь.

С момента открытия первого пульсара в 1967 году всего было обнаружено менее трех тысяч этих космических тел, добавил он. Китайский радиотелескоп, помимо прочего, обнаружил более 120 двойных, около 170 миллисекундных и 80 слабых пульсаров, сообщает агентство.

Отслеживание пульсаров может помочь подтвердить теорию существования гравитационного излучения и черных дыр. Кроме того, подобные исследования имеют важное значение для понимания природы плотных остатков потухших звезд и их радиационных характеристик, пояснил Хань Цзиньлинь.

Создание радиотелескопа FAST велось с 2011 года, диаметр рефлектора FAST составляет 500 м, что на 200 м больше, чем у его ближайшего соперника в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико). Стоимость проекта составила 1,2 млрд юаней ($180 млн), в ходе строительства властям пришлось принять решение о переселении более девяти тысяч человек, проживающих в горных уездах Пинтан и Лодянь в радиусе 5 км от радиотелескопа.

Пульсары представляют собой особый вид нейтронных звезд, остатков взорвавшихся сверхновых, от полюсов которых исходят узкие пучки радиоволн и других форм электромагнитного излучения. В большинстве случаев эти импульсы излучения исходят от нейтронных звезд с очень строгой периодичностью, что позволяет использовать эти выгоревшие светила в качестве своеобразных космических маяков, позволяющих точно вычислять расстояния между разными объектами в космосе.

В последние годы российские ученые из Института космических исследований РАН, Института прикладной математики РАН и других ведущих научных центров РФ активно разрабатывают подходы, позволяющие использовать разные типы пульсаров, в том числе излучающие радиоволны и рентген, в качестве основы для систем космической навигации. В прошлом ученые рассматривали возможность установки прототипа подобного прибора на борту МКС и проверяли возможность проведения подобных замеров при помощи российской обсерватории "Спектр-РГ".