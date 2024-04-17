В Кремле напомнили о пожеланиях к Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил пожелания Кремля к Telegram. Его слова приводит ТАСС.
Песков заявил, что в России высказывали пожелания мессенджеру, чтобы он не становился инструментом в руках террористов.
Также Песков заявил что Telegram широко используется на территории России. Он также добавил, что решений о блокировке мессенджера в стране не принималось.
В конце марта Песков заявил, что основателю Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером. Он заявил, что предпринимателю стоит обратить внимание на то, что Telegram все больше становится инструментом террористов.
Lenta.ru: главные новости