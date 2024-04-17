В Кремле напомнили о пожеланиях к Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил пожелания Кремля к Telegram. Его слова приводит ТАСС.

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Песков заявил, что в России высказывали пожелания мессенджеру, чтобы он не становился инструментом в руках террористов.

Также Песков заявил что Telegram широко используется на территории России. Он также добавил, что решений о блокировке мессенджера в стране не принималось.

В конце марта Песков заявил, что основателю Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером. Он заявил, что предпринимателю стоит обратить внимание на то, что Telegram все больше становится инструментом террористов.