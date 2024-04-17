HMD и бренд пива Heineken представили прозрачный телефон

HMD объединилась с брендом пива Heineken и брендом одежды Bodega для создания функционального телефона-раскладушки с прозрачным корпусом. Устройство получило название Boring Phone («Скучный телефон»).

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Особенности

Boring Phone создан в стремлении побудить людей тратить меньше времени на телефоны. Он соответствует духу телефона в стиле Барби (HMD Barbie), анонсированного ранее в этом году, и нацелен на пользователей, стремящихся сократить использование социальных сетей.

Убрав интеллектуальные функции, которые являются синонимами современных устройств, Boring Phone возвращается к тенденциям дизайна начала 2000-х годов. Снаружи имеется небольшой 1,77-дюймовый экран.

Также есть основной 2,8-дюймовый дисплей, одна камера 0,3 Мп и аккумулятор ёмкостью 1450 мАч. Boring Phone есть слот microSD с поддержкой до 32 ГБ памяти. Аппарат поддерживает две SIM-карты, 4G и Bluetooth. Также есть радио, порт USB-C для зарядки и 3,5-мм аудио-разъём. HMD обещает более недели работы в режиме ожидания и до 20 часов автономной работы при звонках.

Цена

Boring Phone выйдет в ограниченном количестве – 5000 штук. Стоимость гаджета пока неизвестна. Телефон планируют раздавать бесплатно в розыгрышах, которые в будущем будут проводить бренды. Изначально Boring Phone разыграют в Великобритании, а впоследствии и в других странах.