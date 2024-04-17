Роскосмос назвал сроки запуска корабля «Прогресс МС-27» к МКС

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-27" к Международной космической станции (МКС) намечен на май.

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Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27" планируется в мае 2024 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщал, что запуск корабля ожидается в июне.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.