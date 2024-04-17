В каких регионах России можно будет увидеть комету Понса-Брукса

Комета 12P/Понса-Брукса по своему типу подобна знаменитой комете Галлея, за которой человечество следит с античных времен. И появляется в нашей зоне видимости она примерно с той же частотой: раз в 71 год.

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В эти выходные комета Понса-Брукса пройдет перигелий — то есть точку своей орбиты, которая ближе всего к Солнцу. В каких регионах ее можно увидеть и где именно искать на небосклоне, в материале «Науки» рассказывает Андрей Никифоров — специалист Большого Новосибирского планетария имени космонавта Анны Кикиной.

«Комета вечером 20 апреля будет очень низко над горизонтом. Лучше всего будет наблюдать ее на юге европейской части России, например, на Кавказе или в Сочи», — пояснил он.

Объект появится в поле зрения вскоре после захода Солнца. На западе после окончания заката можно различить Юпитер — он выглядит как яркая точка над горизонтом. А комета в это время будет находиться рядом с ним: ниже и немного южнее.

При этом небо будет еще слишком светлым. И увидеть комету невооруженным глазом, может быть, не получится. Но если небосвод у горизонта будет чистым, можно попробовать заснять ее на фотокамеру с хорошей оптикой.

По данным Гринвичской королевской обсерватории (Великобритания), которая ведет наблюдения за кометой, вскоре после прохождения перигелия разглядеть комету на небосклоне будет невозможно: она не будет попадать в поле зрения в темное время суток.

Однако, еще несколько недель небесное тело будет приближаться к Земле, и ближайшей к нам точки достигнет 2 июня, но в зоне видимости она будет появляться только днем. После комета направится обратно во внешнюю часть Солнечной системы и не вернется на наше небо еще в течение 70 лет.