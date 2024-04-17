Представлены процессоры AMD Ryzen Pro 8040

AMD представила линейку процессоров Ryzen Pro 8040. Это самые передовые процессоры x86, предназначенные для бизнес-ноутбуков и мобильных рабочих станций.

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Семейство APU AMD Ryzen PRO 8040 «Hawk Point» использует ту же архитектуру ядра процессора Zen 4 и ту же архитектуру графического ядра RDNA 3 в линейке, которая сохраняет те же конфигурации SKU, что и семейство Non-Pro.

Модельный ряд состоит в общей сложности из 8 моделей, все из которых оснащены процессорами AI «XDNA», за исключением Ryzen 5 PRO 8540U. Кроме того, процессоры Ryzen Pro 8040 разделены на серии HS и U. Серия HS обладают более мощными процессорами с TDP до 54 Вт, а серия U – более энергоэффективными процессорами с TDP до 28 Вт.

Процессоры HS включают:

Ryzen 5 Pro 8640HS – 6 ядер и 12 потоков, частота от 3.5 до 4.9 ГГц, TDP 20-28 Вт;

Ryzen 5 Pro 8645HS – 6 ядер и 12 потоков, частота от 4.3 до 5 ГГц, TDP 35-54 Вт;

Ryzen 7 Pro 8840HS – 8 ядер и 16 потоков, частота от 3.3 до 5.1 ГГц, TDP 20-28 Вт;

Ryzen 7 Pro 8845HS – 8 ядер и 16 потоков, частота от 3.8 до 5.1 ГГц, TDP 35-54 Вт;

Ryzen 9 Pro 8945HS – 8 ядер и 16 потоков, частота от 4 до 5.2 ГГц, TDP 35-54 Вт.

Процессорs U:

Ryzen 5 Pro 8840U – 6 ядер и 12 потоков, частота от 3.2 до 4.9 ГГц, TDP – 15-28 Вт;

Ryzen 5 Pro 8640U – 6 ядер и 12 потоков, частота от 2.5 до 49 ГГц, TDP – 15-28 Вт;

Ryzen 7 Pro 8840U – 8 ядер и 16 потоков, частота от 3.3 до 5.1 ГГц, TDP – 15-28 Вт.

Стоит отметить, что все процессоры Ryzen 7 и Ryzen 9 обладают по 24 МБ кэш-памяти, а у Ryzen 5 – по 22 МБ. Как утверждает производитель, Ryzen 7 8840U превосходит Core Ultra на 54% и 30% по части CPU и GPU. Кроме того, все обеспечивают работу ИИ на 72% быстрее, при этом тратя на 84% меньше энергии. AMD продемонстрировала ноутбук с APU Ryzen 7 8840U, который при 15 Вт обеспечивает сравнительно большее среднее время работы относительно конкурентов с более ёмкими аккумуляторами.

Новые процессоры Ryzen Pro 8040 будут доступны у OEM-партнеров, в том числе Lenovo и HP со второго квартала текущего года.