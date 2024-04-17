Маск высказался о перспективной российской многоразовой ракете

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», разрабатываемой Роскосмосом.

Как прокомментировал Маск сообщение специализирующегося на космической тематике журналиста Эрика Бергера о том, что Роскосмос представил информацию о перспективной ракете «Амур-СПГ», которую, вероятно, можно будет использовать от 50 до 100 раз, «пусть продемонстрируют», передает ТАСС.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» будет способна совершать до 100 и более пусков, что значительно превышает возможности американской Falcon 9 компании SpaceX.