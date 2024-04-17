Ледники Камчатки уменьшились на треть за 70 лет

В пресс-службе Института географии РАН сообщили, что ледники Камчатки продолжают уменьшаться на фоне изменяющегося климата. С 1950 года их площадь в северной части Срединного хребта и на Кроноцком полуострове уменьшилась на 35,6%.

Особенно заметное сокращение отмечается у мелких ледников и на высотах 1,2 — 1,8 тыс. метров над уровнем моря.

Исследования показали, что средняя скорость сокращения ледников увеличилась, особенно в период с 2002 по 2016—2017 годы.

Ученые также выявили изменения в климатических параметрах региона: незначительный рост температуры воздуха в летний сезон, снижение осадков зимой и увеличение радиационного баланса, связанное с уменьшением облачности, отметили в пресс-службе.

Эксперты отмечают, что данные изменения свидетельствуют о влиянии глобальных процессов на климат Камчатки. Увеличение повторяемости антициклонов и тенденция к «экспансии тропиков» могут быть ключевыми факторами, вызывающими эти изменения.

С учетом полученных результатов, ученые моделировали сокращение площади ледника Камчатки на следующие двадцать лет. Прогнозы показали уменьшение площади ледника на 22%, что подтверждает тревожные тенденции, выявленные в текущем исследовании.