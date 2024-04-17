Эксперты рассказали, как пользователей VPN вовлекают в преступные схемы
Пользователи VPN могут оказаться втянутыми в преступные схемы, даже не зная об этом. Как сообщает газета «Известия», об этом предупредил депутат Госдумы РФ Антон Немкин.
По его словам, сейчас подобные программы имеют скрытый функционал для подключения устройств к ботнетам, которые после используются для DDoS-атак, в том числе на государственные ресурсы.
«Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент», — сказал парламентарий.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России добавили, что для вовлечения пользователей в ботнеты злоумышленники предварительно компрометируют устройства. Уже после их подключают к огромным сетям из тысяч гаджетов, которые позволяют проводить масштабные атаки.
Руководитель группы обнаружения атак в сети экспертного центра безопасности Positive Technologies Кирилл Шипулин подчеркнул, что сама по себе технология VPN совершенно безопасна. Он сравнил ее с виртуальным подключением к сети Wi-Fi. Проблема кроется в том, что весь функционал приложений для взаимодействия с подобными сетями может раскрыть лишь их разработчик. Теоретически они могут получать доступ к данным пользователей и загружать вредоносные программы. В результате использование сомнительных VPN-сервисов может привести к утере конфиденциальной информации, в том числе документов, данных для входа в банк и прочего.
Старший тренер по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Артем Белей рекомендовал использовавшим подозрительные сервисы удалить приложение и проверить свое устройство антивирусом. Однако если он не выявит угроз, а косвенные признаки чужого воздействия на гаджет остаются, то его придется сбросить до заводских настроек.