Эксперты рассказали, как пользователей VPN вовлекают в преступные схемы

Пользователи VPN могут оказаться втянутыми в преступные схемы, даже не зная об этом. Как сообщает газета «Известия», об этом предупредил депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

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По его словам, сейчас подобные программы имеют скрытый функционал для подключения устройств к ботнетам, которые после используются для DDoS-атак, в том числе на государственные ресурсы.

«Понять, что вы стали участником такой преступной схемы, очень сложно, для пользователя это может оказаться неприятной неожиданностью в самый неподходящий момент», — сказал парламентарий.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России добавили, что для вовлечения пользователей в ботнеты злоумышленники предварительно компрометируют устройства. Уже после их подключают к огромным сетям из тысяч гаджетов, которые позволяют проводить масштабные атаки.

Руководитель группы обнаружения атак в сети экспертного центра безопасности Positive Technologies Кирилл Шипулин подчеркнул, что сама по себе технология VPN совершенно безопасна. Он сравнил ее с виртуальным подключением к сети Wi-Fi. Проблема кроется в том, что весь функционал приложений для взаимодействия с подобными сетями может раскрыть лишь их разработчик. Теоретически они могут получать доступ к данным пользователей и загружать вредоносные программы. В результате использование сомнительных VPN-сервисов может привести к утере конфиденциальной информации, в том числе документов, данных для входа в банк и прочего.

Старший тренер по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Артем Белей рекомендовал использовавшим подозрительные сервисы удалить приложение и проверить свое устройство антивирусом. Однако если он не выявит угроз, а косвенные признаки чужого воздействия на гаджет остаются, то его придется сбросить до заводских настроек.