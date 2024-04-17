Американские ученые исследуют возможность искусственного воспроизведения человека

Ученые из кафедры гинекологии и акушерства Стэнфордского университета заявили, что практически изобрели технологию по созданию искусственного человека. В частности, они продвинулись в создании из стволовых клеток искусственных сперматозоидов. Их получают из стволовых клеток. В последующем они планируют научиться оплодотворять этими сперматозоидами искусственные яйцеклетки.

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В результате, уверены ученые, они смогут клонировать выдающихся людей, в том числе тех, кто уже умер.

Правда, ученые пока не могут сказать, каким здоровьем будут обладать дети, рожденные таким способом. Кроме того, существует риск, что технологию будут использовать для создания «дизайнерских детей» и неправомерного использования биоматериала знаменитостей без их согласия.

Ранее российские генетики впервые достигли результатов в клонировании домашнего животного с использованием инновационной технологии Handmade Cloning. Также ученые получили стволовые клетки слонов, необходимые для возрождения мамонтов.