Маск обещает отправить на Марс миллион человек. Реально ли это?

Маск не был бы Маском, если бы периодически не подбрасывал какую-нибудь суперновость. Вот и сейчас американский миллиардер и изобретатель решил вновь подтвердить свои амбиции по колонизации Марса: в течение ближайших 20 лет он намерен отправить на Красную планету 1 тыс. космических кораблей, 1 млн человек и столько же тонн груза.

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По его словам, у компании SpaceX есть четкий план, который обеспечит полет к Марсу десяти космических "электричек" в день. Впрочем, об этих самых "электричках" между Землей и Марсом мир слышит от Илона Маска уже не первый год.

Официально проект был представлен восемь лет назад на конгрессе Международной астронавтической федерации в Мексике. Тогда же были озвучены и детали: транспортная система будет состоять из ракеты высотой не менее 122 метров, корабля и заправочного танкера. В первые годы система сможет перевозить на Марс за один рейс 100 человек, потом до 150-200.

Правда, тогда Маск считал, что первый рейс может состояться уже в 2022 году, а в 2024 году на Марс доставят людей. Мнения экспертов разделились. Кто-то откровенно называет это бредом, а кто-то считает: проект вполне реальный, поскольку есть реальные источники финансирования. Маск - бизнесмен, который отлично понимает, что, разрабатывая технологии для Марса, можно заработать и на Земле.

Как бы там ни было, работа над сверхтяжелой ракетой Starship набирает обороты, несмотря на все неудачи, которые ее пока преследуют. Напомним, первый тестовый пуск Starship был в апреле прошлого года. Корабль разрушился. Второе летное испытание состоялось в ноябре 2023-го. Взорвалась первая ступень.

Полет в нынешнем марте длился уже 50 минут. Но на высоте 80 км связь со Starship прекратилась, после чего SpaceX сообщила о потере... Аварии авариями, но это все равно шаги вперед. И, как заявил Маск, в 2024 году компания планирует совершить шесть полетов своего супертяжеловеса.

Освоение Марса, пожалуй, самый амбициозный проект Илона Маска. И одна из самых разошедшихся по СМИ его цитат связана именно с Красной планетой: "Я полечу, если буду уверен, что SpaceX продолжит работу без меня. Я уже говорил, что хочу умереть на Марсе, только не от удара о поверхность".

Компетентно

Лев Зеленый, научный руководитель ИКИ РАН, академик:

- Космос враждебен человеку чрезвычайно. Пилотируемый полет на Марс при существующей технике - билет в один конец. С космической радиацией, особенно галактической, не умеют и не могут бороться. Поэтому космос, особенно дальний, будет исследоваться, конечно, автоматами. Человеку где-то около Земли нормально работать можно.

Мнение

Владимир Бугров, разработчик проектов экспедиции на Марс и Луну, ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для высадки на Луну и "Энергия-Буран":

- Проблема доставки на поверхность Марса миллионного города требует не только богатой фантазии, но и ответов на конкретные технические вопросы. И главный из них: какую массу необходимо вывести с Земли на околоземную орбиту, чтобы переселить на Марс миллион человек? В конце 50-х годов Вернер Фон Браун в своем проекте для отправки экспедиции из 70 человек на Марс предполагал собрать на околоземной орбите 38 000 тонн. Это и по сегодняшним меркам фантастика: по 500 тонн на человека.

В 1962 году Сергей Королев, разрабатывая межпланетную программу, представил экспертной комиссии вполне реалистичный проект экспедиции на Марс, в котором для отправки трех человек предполагалось собрать на орбите искусственного спутника Земли (ОИСЗ) общий комплекс массой 500 тонн. По 165 тонн на человека. За истекшие полвека эти данные сократить не удалось даже в проектах, ориентированных на многоразовые электрореактивные корабли.

Кстати, насколько я понял, Илон Маск не предполагает возвращать людей на Землю, и начальную массу на человека можно уменьшить вдвое: до 80 тонн. Тогда для отправки на Марс 1 млн человек придется вывести на ОИСЗ 80 млн тонн. То есть запускать ежедневно до конца века (!) по 130 ракет с полезной нагрузкой 20 тонн или по 26 ракет с полезной нагрузкой 100 тонн.

Билет в один конец?

Эксперты сходятся во мнении: не техника, а человек - самое уязвимое звено полета на Марс. Преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос. Так, ученые рассчитали риск радиационного облучения для экспедиции, которая продлится два года. По их оценкам, суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой радиационного убежища 20 г/кв. см составит 7,5%, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни - 2,5 года. Расчет проводился для космического аппарата простой шаровой формы и находящегося внутри него стандартизованного фантома модели тела человека при условии быстрого выведения корабля на орбиту Марса с помощью жидкостного реактивного двигателя и ядерно-энергетической двигательной установки.

Между тем

Два года назад "Российские космические системы" опубликовали уникальный документ 1969 года: "Итоговый научно-технический отчет по теме "Галактика". Центральное место в перспективных планах СССР занимала проблема исследования Марса с высадкой экспедиции. Подчеркивалось, что по значимости и объемам подготовительных работ это превосходит всю остальную часть общей программы исследований космоса. Так, в 1973-1975 годах изучение Марса предполагалось провести с помощью тяжелых автоматических комплексов, в том числе мобильных и возвращаемых. Первой там должна была оказаться биолаборатория. Следом - комплекс из орбитального аппарата и двух спускаемых. Тяжелые "самоходки" должны были выбрать удобные и интересные для высадки районы и расставить маячки для примарсианивания.