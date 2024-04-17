На острове Тонгатапу в Тихом океане найдены руины древнего города

Ученые уверены, что нашли руины древнего города на острове Тонгатапу в Тихом океане. Их удалось обнаружить, используя лазерные технологии и воздушное сканирование LiDAR.

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Изучение полученных данных натолкнуло археологов на мысль, что первые поселения на этом острове возникли до контакта с европейцами. В частности, город возник примерно в 300 году н. э. Это на 700 лет раньше, чем предполагалось ранее, пишет Journal of Archaeological Method and Theory (JAMT).

Также ученым удалось узнать, что древнее поселение имело элементы городской инфраструктуры, дорогу, укрепления, общественные структуры и тысячи земляных насыпей. Вероятно, их использовали для ловли голубей.

Ученые считают, что открытие дает повод пересмотреть теорию о ранних тихоокеанских обществах.