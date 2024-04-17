Флагманский Redmi K70 Ultra будет работать на процессоре Dimensity

Xiaomi готовит к выходу новый смартфон премиум-класса под названием Redmi K70 Ultra.

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В отличие от недавнего Redmi Turbo 3, оснащенного чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, новинка будет работать на процессоре от MediaTek.

По информации китайского инсайдера, Redmi K70 Ultra получит чипсет Dimensity 9300+. Это улучшенная версия Dimensity 9300, дебютировавшего в ноябре 2023 года, которая, предположительно, будет установлена и в грядущих Vivo X100s с X100s Pro.

Помимо передового чипа, устройство оснастят основной камерой на 50 Мп, а также дополнительными датчиками (ультраширокоугольным и макро).

Redmi K70 Ultra получит OLED-дисплей с разрешением 1.5К и отдельный графический чип, что обещает отличное качество картинки и игровой производительности.

Также сообщается о быстрой зарядке 120 Вт, корпусе из металла и стекла, вариантах конфигурации до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, а также аккумуляторе емкостью 5500 мАч.