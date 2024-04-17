Logitech представила беспроводную мышь за 1000 рублей

Компания Logitech расширила ассортимент доступных беспроводных мышей, представив модель M196.

Новинка отличается стильным и минималистичным дизайном, а также доступной ценой — всего $11 или около 1000 рублей.

Logitech M196 может похвастаться Bluetooth-подключением и тем, что питается от одной батарейки типа AA. Производитель обещает до 12 месяцев автономной работы благодаря режиму энергосбережения.

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Мышь весит всего 61 грамм, что делает ее удобной как для игр, так и для работы. Доступна же новинках в трех расцветках: белой, черной и розовой.

В Китае продажи устройства уже начались. Появится ли оно в России — неизвестно. Но в любом случае — даже если официальных поставок не случится, мышь всегда можно будет купить на китайских онлайн-площадках.