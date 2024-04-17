ИИ помог ученым найти место зарождения психоза в мозге

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили зоны мозга, связанные с таким душевным расстройством, как психоз. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MP).

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При психозе человек может испытывать галлюцинации и бред. Его восприятие реальности искажается, возникают навязчивые идеи и страхи. Психоз сопровождает такие серьезные заболевания, как шизофрения, однако его симптомы могут проявляться и у людей без какого-либо определенного диагноза.

Чтобы выявить эти аномалии, ученые сосредоточилось на людях в возрасте от шести до 39 лет с редким генетическим заболеванием, связанным с психозом, называемым синдромом делеции 22q11.2.

У пациентов отсутствует часть одной из копий хромосомы 22. Помимо риска появления пороков сердца, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и аутизма, у обладателей синдрома делеции с 30% вероятность возникают психоз, шизофрения или то и другое.

Команда собрала данные о мозге с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), которая отслеживает изменения в кровотоке, соответствующие активности клеток головного мозга. В исследовании приняли участие около 900 человек, в том числе 101 человек с синдромом делеции 22q11.2, некоторые с психозом, некоторые без него, и 120 человек с «психозом неизвестного происхождения».

Ученые создали алгоритм машинного обучения для выявления закономерностей в данных фМРТ. Искусственный интеллект обнаружил характерные сигналы в мозге людей, связанные с психозом. Они были сосредоточены в двух мозговых областях: передней островковой доле, фильтрующем неважную информацию, и вентральном полосатом теле, предсказывающем, какая информация будет для нас наиболее полезной или важной.

Обе области отвечают за работу систему оценки значимости мозга, которая динамически переключает наше внимание между внутренними мыслями и внешними стимулами, направляя внимание на то, что важно и реально в настоящий момент.

Ученые рассчитывают создать методы стимуляции ключевых областей мозга, чтобы предотвратить или отсрочить возникновение психоза у пациентов с высоким риском этого расстройства.