Дуров заявил об угрозах в адрес Telegram от демократов и республиканцев США

После штурма Капитолия 6 января 2021 года Тelegram получал угрозы от представителей Демократической и Республиканской партий США.

Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Была очень забавная история, связанная с вашей родной страной. После событий 6 января мы получили письмо от, как я полагаю, конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков», — поделился Дуров.

Он добавил, что после консультаций с юристами, руководители мессенджера решили проигнорировать требование.

«Письмо и казалось очень серьезным и в нем говорилось, что неподчинение запросу станет нарушением Конституции США», — добавил Дуров.

Еще через две недели пришло другое письмо от представителей республиканской партии в конгрессе, и там говорилось, что если Telegram предоставит данные демократам, то он нарушит Конституцию США, заверил предприниматель.

«Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением Конституции США», — сказал Дуров.

Журналист Такер Карлсон, который в этом году взял интервью у президента России Владимира Путина, 17 апреля (по мск) опубликовал интервью с предпринимателем и программистом Павлом Дуровым. Их встреча прошла в офисе бизнесмена в Дубае. Во время беседы Дуров заявил, в частности, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью.