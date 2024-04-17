Дуров назвал источники наибольшего давления на Telegram

Гиганты Apple и Google, а не правительство, оказывают наибольшее давление на мессенджер Telegram, заявил в интервью Такеру Карлсону основатель Telegram Павел Дуров. Он пояснил, что обе эти компании способны отцензурировать все с помощью смартфонов.

Они также дали понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил, указал Дуров.

«Я бы сказал, что самое большое давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело касается свободы слова, эти две платформы в состоянии по сути отцензурировать все, что вы можете прочитать», — сказал предприниматель.

Дуров отметил, что ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров. По его словам, эта история произошла во время последней поездки в США. О попытке вербовки основателю мессенджера рассказал сам сотрудник, и, как считает бизнесмен, у мужчины «нет причин придумывать истории».

Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Дуровым

До этого политолог Алексей Макаркин допустил, что Дуров поднимет вопрос о свободе слова в интернете во время интервью с Такером Карлсоном. По его мнению, данную беседу не будут активно продвигать в информационном пространстве.