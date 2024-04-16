NASA начало искать более дешевый способ доставки грунта с Марса на Землю

Администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что независимый финансовый аудит возможностей агентства по реализации проекта доставки грунта с Марса на Землю, запланированный на 2027-2028 годы, показал несостоятельность первоначальных планов.

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По словам Нельсона, проводилась проверка бюджета на 2025 финансовый год и выявила наличие дороговизны в реализации проекта на фоне урезанного государственного финансирования. В проект заложен бюджет порядка $11 млрд, а технические возможности позволяют завершить операцию не ранее 2040 года. При этом государство может выделить средства в пределах $7 млрд, а агентству нужно уложиться в ещё меньшую сумму, учитывая «технические проблемы, риски и текущие возможности».

Поэтому Нельсон поставит перед исследовательскими центрами и Лабораторией реактивного движения NASA задачу генерации идей по выбору и разработке более дешёвого и технически выполнимого способа доставки марсианского грунта. Администратор NASA ожидает, что проект удастся завершить в 2030-е годы.

На фоне этой ситуации свою помощь предложил Илон Маск. Глава SpaceX сообщил, что транспортная система Starship «имеет потенциал вернуть серьёзный тоннаж с Марса в течение примерно 5 лет».

«Столь долгое ожидание неприемлемо. В десятилетие 2040-х мы собираемся высадить на Марсе астронавтов», — заявил Билл Нельсон, комментируя результаты бюджетного аудита агентства.