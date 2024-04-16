Швеция присоединится к космической программе США Artemis

Соответствующее соглашение с NASA подписал министр образования королевства Матс Перссон.

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«Швеция располагает развитым космическим сектором, а польза от исследований космоса существенно возросла. Принимая принципы Artemis Accords, мы укрепляем не только стратегическое партнёрство с США в области космоса, но и нашу космическую промышленность», — цитирует чиновника правительственная канцелярия.

Подписание соглашения Artemis Accords означает, что его участники не только признают лидирующую роль США в освоении космического пространства, но и верховенство их национального законодательства в этой области, передаёт ТАСС.