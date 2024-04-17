Техноблогер назвал минусы Xiaomi 14 Ultra

Ведущий YouTube-канала «Павел Хмурчик» объяснил, почему брать Xiaomi 14 Ultra всё-таки не стоит. До этого он пользовался аппаратом в течение недели.

© YouTube/ Pavel Khmurchyk

Один из первых заметных минусов Xiaomi 14 Ultra — несбалансированность. Дело в том, что блок камер у него довольно тяжёлый, а остальная часть — слишком лёгкая. И верхняя часть постоянно перевешивает, когда держишь смартфон одной рукой.

Удивительно, но всего за два дня блок камеры уже поцарапался. А стоит смартфон 1000 долларов.

Кроме того, если вы купите китайскую версию Xiaomi 14 Ultra, то вам придётся менять прошивку на глобальную, иначе вам на телефон не будут приходить уведомления из различных мессенджеров и других приложений.

Если вы попытаетесь пользоваться Xiaomi 14 Ultra на солнце, то это будет тяжело из-за блестящего экрана. Также очень странно, что за такие большие деньги можно получить только урезанное стерео.

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

Пользоваться Xiaomi 14 Ultra вы сможете более одного дня без подзарядки. Однако за ночь расходуется 5% заряда, что не так уж хорошо.

Работает смартфон на Snapdragon 8 Gen 3, поэтому его мощности минимум на ближайшие пару лет для игр и для приложений хватит.

Также Xiaomi 14 Ultra довольно ощутимо греется даже в простых задачах. Плюс при съёмке на фронталку у него засвеченным оказывается яркий задний фон, то есть небо. Особенно это заметно при его сравнении с Samsung S24 Ultra.

Выводы

Xiaomi 14 Ultra не понравился ведущему вообще. Прежде всего, стоит этот смартфон безумно дорого, но он ничем не отличается от остальных флагманов типа iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra и пр. То есть у него нет чего-то своего, индивидуального.