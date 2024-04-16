В Крыму нашли захоронения IV века неизвестной культуры

Археологи Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского обнаружили курганы неизвестной культуры в горах полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Декан исторического факультета вуза Валерий Науменко рассказал, что ученые летом будут устанавливать принадлежность захоронений IV-V веков нашей эры. По его словам, группу из шести курганных насыпей нашли на могильнике Алмалык-Дере в окрестностях средневекового городища на плато Мангуп в Бахчисарайском районе.

Историк предположил, что захоронения могли принадлежать выходцам из Подонья или с Кавказа.

«Это была явно пришлая группа населения, а вот откуда она — непонятно, потому что в синхронных памятниках крымского полуострова, горного Крыма и других регионах таких объектов нет. Нам важно установить докрепостную историю Мангупа», — заявил он.

Незадолго до этого также стало известно, что археологи во время раскопок заброшенного кладбища XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области неожиданно нашли древнемадьярское захоронение IX века.