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Роскомнадзор заблокировал сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy, свидетельствуют данные, указанные на сайте ведомства. Источник ТАСС в отрасли предупредил, что под угрозой могут оказаться сайты российских пользователей, размещенные на иностранных серверах.

Роскомнадзор заблокировал сайты двух крупных хостинг-провайдеров
© РИА Новости

Согласно данным, указанным на сайте Роскомнадзора, где размещен перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории РФ, в отношении этих провайдеров хостинга приняты меры в виде "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица".

Как добавил источник ТАСС, провайдер FastComet также самостоятельно ограничил доступ к своим ресурсам для жителей из России.

"В самое ближайшее время может быть заблокирован сайт немецкого хостинг-провайдера Hetzner", - отметил собеседник агентства.
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