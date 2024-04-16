Спутник «Аист-2Д» прекратил свою работу

Спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» после почти восьми лет существования на орбите прекратил свою работу. Об этом сообщает «Роскосмос».

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В корпорации отметили, что «Аист-2Д» превысил изначально заявленный срок его существования более чем в два раза. За почти восемь дет работы он отснял свыше 93 миллионов квадратных километров.

«Аппарат помогал в решении различных социально-экономических задач: мониторил разрушения инфраструктуры, находил места незаконной добычи полезных ископаемых и незаконного размещения свалок, следил за пожарами, извержениями вулканов и наводнениями», — говорится в посте.

В «Роскосмосе» добавили, что в настоящее время специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки «Аист» (два малых «Аист-2Т»).