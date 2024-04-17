Голубых антилоп истребили европейцы

Международная команда ученых проанализировала геном голубой антилопы из музейного образца. Популяция этого вида всегда была небольшой, и на нее не влияли опасные мутации и климатические изменения. Вероятно, к вымиранию антилоп привела европейская колонизация Африки в XVII веке, сопровождавшаяся массовой охотой и застройкой земли. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Голубая антилопа (Hippotragus leucophaeus) — это южноафриканский вид с голубовато-серой шкурой, родственный черной (H. niger) и лошадиной (H. equinus) антилопам. Последняя особь была застрелена в 1800 году — всего через 34 года после ее научного описания.

Международная команда ученых решила выяснить, что привело к вымиранию голубой антилопы. Для этого они взяли образец генома антилопы из Шведского музея естественной истории и увеличили его в 40 раз. Оказалось, что у голубой антилопы был неразнообразный набор генов, а их численность всегда была небольшой. Обычно это считается недостатком: виды с низким генетическим разнообразием и численностью хуже адаптируются к меняющимся условиям обитания. Однако в геноме голубой антилопы ученые практически не нашли вредных мутаций, а значит, вид успешно адаптировался к внешним условиям и своей небольшой численности. Также на популяцию практически не влияли климатические изменения.

Исследователи пришли к выводу, что немногочисленные виды могут долго жить — до тех пор, пока не наступят резкие изменения. Одним из таких была европейская колонизация Африки в XVII веке. Массовая застройка земель и охота на животных привели к истреблению голубых антилоп.

Во время геномного анализа ученые выявили два гена, которые отвечают за голубой цвет шкуры, — LYST и ASIP. В будущем исследователи планируют раскрыть генетические основы других уникальных черт этого вымершего вида.