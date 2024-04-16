В горах Ингушетии нашли барельефные камни древнего храма

Пять барельефных камней, являвшихся частью древнейшего в РФ христианского храма Тхаба-Ерды, обнаружили в горах Ингушетии сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного музея-заповедника. Камни будут переданы в республиканский музей краеведения, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

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"На территории храма Тхаба-Ерды сотрудником музея-заповедника были обнаружены интересные барельефные камни в количестве 5 штук. За профессиональным мнением о ценности находки мы обратились к известному археологу нашей республики Умалату Гадиеву, который отметил, что фрагменты выявленных камней, очевидно, являются частью некогда декоративной отделки храма Тхаба-Ерды", - говорится в сообщении.

Как сообщается, все найденные реликвии будут переданы в краеведческий музей республики, а в последующем они будут использованы при реставрации объектов культурного наследия.

"Изготовлены они в большинстве своем из кусков мягких известковых пород "ширими", хорошо поддающихся обработке. Это фрагменты карнизных блоков и, по-видимому, части обрамления оконных и дверных проемов. Остальные требуют дальнейшей интерпретации. Находки интересны и должны быть тщательно исследованы и переданы в государственную часть музейного фонда" - передает пресс-служба слова Гадиева.

Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Он расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.