Спутник «Аист-2Д» завершил работу на орбите

Малый космический аппарат "Аист-2Д" завершил работу на орбите, сообщил "Роскосмос". Он был запущен 28 апреля 2016 года с космодрома Восточный. Это был первый старт из нового российского космопорта.

Тогда на орбиту под аплодисменты отправились на работу студенческие "первенцы" Восточного - космические аппараты "Михайло Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 ("СамСат-218").

"Аист-2Д" был разработан РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") в кооперации с Самарским национальным исследовательским университетом имени С. П. Королева. Он проработал на орбите почти восемь лет, более чем в два раза превысив отпущенный ему создателями срок активного существования.

Как рассказали в "Роскосмосе", площадь территории земной поверхности, отснятой аппаратом за время работы, составляет более 93 миллионов кв. км. Информация дистанционного зондирования Земли с "Аиста-2Д" помогала в решении различных социально-экономических задач: мониторинг разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, контроль наводнений, обнаружение мест незаконной добычи полезных ископаемых, выявление мест незаконного размещения свалок, мониторинг природных пожаров и вулканической активности, контроль городской застройки, реализация образовательных проектов и многих других.

Платформа малого космического аппарата, отработанная в ходе длительной эксплуатации "Аиста-2Д", имеет большой потенциал для дальнейшего использования в проектах по созданию спутников ДЗЗ. Сейчас специалисты РКЦ "Прогресс" продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т". Они будут использоваться для получения панхроматических и перекрывающихся конвергентных (стереоскопических) изображений и цветных (спектрозональных) изображений земной поверхности.

РКЦ "Прогресс" в инициативном порядке работает над созданием эффективных космических аппаратов с использованием отработанных в полете технических решений, подтвержденных, в том числе, в ходе эксплуатации МКА "Аист-2Д". Данная работа позволит решить задачу наращивания отечественной орбитальной группировки, подчеркивают в "Роскосмосе".