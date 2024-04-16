В России повысили прочность стали с помощью азота и деформаций

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) усовершенствовали методы обработки стали за счет холодной деформации и насыщения азотом. Новый подход позволит повысить прочность материала, сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые ПНИПУ разработали способ комплексной обработки [стали], которая сочетает холодную деформацию и последующее насыщение материала азотом. Такая технология позволяет быстро повысить уровень прочности и твердости поверхности стали и ее сердцевины", - говорится в сообщении.

Авторы предложили использовать радиальную ковку - перспективный метод холодной деформации стали, при котором на материал оказывают давление две или более наковален, перемещающихся по кругу. В дополнение к нему ученые использовали ионно-плазменное азотирование.

"Такое сочетание технологий увеличивает проникновение азота в структуру металла, тем самым повышая характеристики поверхности. Увеличивается прочность, стойкость к коррозии и сопротивляемость к образованию микротрещин. Насыщение сплава азотом происходит в вакуумной камере, куда подается газ. Между изделием и стенками камеры возникает тлеющий заряд и образуется среда с заряженными ионами, молекулами и атомами. Это формирует на поверхности стали упрочняющий азотированный слой", - уточняет кандидат технических наук, доцент кафедры "Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов" ПНИПУ Ольга Силина, чьи слова приводятся в сообщении.

Решение поможет продлить срок службы нержавеющих труб, цистерн и сварной аппаратуры, уточнили в ПНИПУ. Результаты работы опубликованы в журнале Metal Science and Heat Treatment. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и при финансовой поддержке правительства Пермского края.