Одежда фараонов: что носили правители Древнего Египта?

Фараоны Древнего Египта почитались как наместники богов — могущественные символы власти и авторитета. И важнейшим элементом их имиджа были уникальные одежды, которые передавали не только статус фараона, но и его близость к божественному миру. Портал The Archeologist рассказал о том, из чего состоял гардероб фараонов.

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Королевские регалии

Центральный элемент гардероба фараона — его регалии, коллекция символических предметов одежды и аксессуаров, наделенных религиозным значением. Царский платок, поверх которого надевался урей — священный символ кобры. Немес часто изображался на рисунках и моментально идентифицировал носителя как фараона.

Льняные ткани

Фараоны предпочитали одежды из тонкой льняной ткани: роскошного материала, чья мягкость и способность дышать высоко ценились в жарком климате Египта. Льняная одежда зачастую украшалась изящными узорами, чтобы отражать высокий статус и достаток владельца. Помимо этого, фараоны одевались и в импортные ткани, такие как шелк и тонкая шерсть — это подчеркивало их связи с далекими землями.

Драгоценности и украшения

Фараоны нередко носили богатый выбор ювелирных украшений и аксессуаров. Золото, которое почиталось как кожа богов, было предпочтительным вариантом для создания украшений, от браслетов до ожерелий и колец. Драгоценные камни, вроде лазурита, бирюзы и сердолика, ценились за яркие цвета и считались оберегами. Амулеты и подвески со священными символами использовались из тех же соображений.

Ритуальные и церемониальные одеяния

Для религиозных церемоний и государственных ритуалов фараоны надевали комплексные наряды, призванные подчеркнуть их божественную роль и помочь в коммуникации с богами. Например, церемониальная борода, сделанная из металла или фаянса, символизировала их связь с богом Осирисом и его роль в качестве посредника между мирами. Изысканные короны и головные уборы, украшенные драгоценными камнями и символами, завершали церемониальный ансамбль. Фараон превращался в олицетворение космического порядка и божественной воли.