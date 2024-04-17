Объявлен первый в мире конкурс красоты для созданных нейросетью девушек

Платформа Fanvue, являющаяся аналогом OnlyFans, объявила о запуске первого в мире конкурса красоты под названием «Мисс ИИ» (англ. Miss AI). Его общий призовой фонд составляет $20 тыс., сообщает Forbes.

© fit_aitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Создатель победительницы конкурса получит денежный приз в размере $5 тыс. (около 470 тыс. руб.). Кроме того, победительница получит продвижение на платформе Fanvue и PR-поддержку на сумму более $5 тыс. Обладатели второго и третьего мест также получат свои заслуженные призы. Виртуальные победительницы будут объявлены 10 мая, а позднее пройдет церемония награждения.

По правилам конкурса, в нем могут участвовать только фотографии или видео, созданные полностью с помощью нейросетей. Материалы с частичным присутствием реальных людей не допускаются. Также автору, создавшему цифровую модель, должно быть не менее 18 лет.

Эксперты будут оценивать внешность участниц, их социальное влияние, включая количество подписчиков в социальных сетях и темп роста аудитории. Кроме того, участницы должны будут ответить на ряд вопросов, как в классическом конкурсе красоты. Оценка авторов ИИ-моделей будет включать в себя навыки использования ИИ-инструментов, например, насколько детально им удалось проработать визуальный образ своих моделей.

В состав жюри входят известные личности, такие как Эмили Пеллегрини и Айтана Лопес, консультант по связям с общественностью и предприниматель Эндрю Блох, а также Салли-Энн Фосетт, которая в течение последних десяти лет была главным судьей национального конкурса «Мисс Великобритания».