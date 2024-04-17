Motorola показала флагманский смартфон с деревянным корпусом

Motorola представила свой новый флагман Edge 50 Ultra, который получил трехкратный перископ и крышку из дерева. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Edge 50 Ultra поставляется с деревянной или кожаной задней крышкой в зависимости от выбранного цвета. Кроме того, рамка устройства выполнена из алюминия, а корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

В смартфоне установлен 6,7-дюймовый OLED-экран с загнутыми краями, разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2500 нит. Также заявлены поддержка HDR10+ и наличие закаленного стекла Gorilla Glass Victus.

За производительность Edge 50 Ultra отвечает чип Snapdragon 8s Gen 3, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Устройство выполнено с тройной камерой: основной на 50 Мп, перископическим телеобъективом с разрешением 64 Мп и трехкратным оптическим зумом, а также ультраширокоугольным модулем на 50 Мп. Спереди установлен датчик на 50 Мп.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную на 50 Вт. Среди прочих особенностей отмечают наличие Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, модуля UWB, USB 3.2 с поддержкой DisplayPort 1.4 и стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Motorola Edge 50 Ultra оценили в Европе в €999 (около 99,6 тыс. руб.).