Ученые не могут разгадать тайну странных захоронений в Забайкалье

Плиточные могилы, расположенные возле Байкала, - сооружения необычного вида - из высоких плоских камней, вкопанных в землю, выстроены прямоугольники. Их обнаружили в долинах многих забайкальских рек - Аргуни, Шилки, Селегни и других. Зачастую плиточные могилы (ученые предположили, что это именно захоронения) находятся у подножий холмов.

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Местные жители зовут их по-разному - "маяками", "двориками", "чудскими могилами". Чудью называли предков коми-пермяков, ханты и манси, некоторые финно-угорские племена. Позже слово стало этнонимом, который означал чужака из дальних краев.

Существует легенда о предсказании великого "чудского шамана" - после того, как вырастет белая береза, придет "белый царь", который всех покорит. Непокорные, гордые племена, увидев, что в степи выросло то самое дерево, заживо себя похоронили. А свои погребения перед этим отгородили камнями.

Те, кто изучал историю коренных народов Забайкалья, рассказывают, что они были мирными, "самоцветных дел мастерами". Но однажды они действительно исчезли. Ушли в подземный мир.

Кстати, схожая легенда есть у ненцев: точно так же пропали сихиртя - племя, промышлявшее охотой.

Ученые находили в разных местах древние городища с землянками, которые были соединены друг с другом. Но расположены они далеко от Байкала - в Находке, Кунгуре, Соликамске.

Первые "чудские могилы" нашли в XVII-XVIII веках. Изучать их с экспедицией приезжал историк Герхард Миллер. Тогда в захоронениях обнаружить ничего не удалось, кроме фрагмента человеческого черепа - постарались грабители могил.

Название "плиточники" ввел советский археолог Григорий Боровко в 20-х годах XX века. Он определил их как памятники скифского периода, датируемые 1300-300 годами до нашей эры, сообщает РИА Новости.

В курганах, до которых не дошли руки охотников за драгоценностями, позже нашли ценные артефакты. Это были очень качественные кельты, ножи, котлы из бронзы, посуда из керамики. Также археологи обнаружили украшения из бирюзы и стекла, малахита, золота.

Еще в советское время ученые определили, что в плиточных могилах захоронены представители монголоидной расы. Но есть и другие гипотезы, что это предки курыкан или гуннов. Единого мнения по сей день нет: кто именно захоронен в Забайкалье, остается тайной.