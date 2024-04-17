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Продажи iPhone рухнут из-за Китая

Продажи Android-смартфонов в 2024 году вырастут быстрее, чем продажи iPhone. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные International Data Corporation (IDC).

Продажи iPhone рухнут из-за Китая
© globallookpress.com

По оценке специалистов исследовательской фирмы, поставки устройств Android будут расти примерно в два раза быстрее, чем поставки смартфонов Apple. Одной из главных причин подобного роста назвали китайский рынок.

В IDC подчеркнули, что Китай остается крайне важным регионом для компании Тима КукаApple старается увеличить продажи за счет рекламы и скидок. Однако многие местные потребители стали чаще обращать внимание на национальные бренды — Huawei, Xiaomi, Oppo и прочие. Из-за этого продажи iPhone в Китае могут рухнуть.

Также Apple выделяется из числа ведущих производителей смартфонов тем, что пока фактически никак не интегрировала сервисы искусственного интеллекта (ИИ) в свои гаджеты.

«Мы надеемся услышать некоторые сообщения по этому поводу на июньской конференции разработчиков», — заявила директор по исследованиям IDC Набила Попал.

При этом Apple, по мнению Попал, остается одним из самых стабильных брендов смартфонов, который успешно преодолел проблемы с поставками во время пандемии коронавируса.

Ранее в IDC заявили, что компания Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, первое место заняла компания Samsung. В первом квартале Samsung нарастила свою долю до 20,8 процента, Apple заняла долю 17,3 процента.

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