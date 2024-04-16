Ученый раскрыл тайну постройки египетских пирамид

Процесс возведения египетских пирамид требовал не только невероятных усилий, но и точности расчетов, рассказал NEWS.ru директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике, сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов. В связи с этим он допустил применение египтянами аналогов компьютерной техники.

Лучший пример противоречия технологий, доступных для времен фараона, это пирамиды. Во-первых, внутренняя облицовка коридоров и помещений, в некоторых из них гранит, толщина которого — один метр, размер блоков также около одного квадратного метра и весом до 80 тонн. Подогнать такие блоки друг к другу впритирку, без использования компьютерной техники и совершенных методов обработки, так как гранит очень твердый, невозможно. Необходимо признавать, что внутренности ряда пирамид были выполнены с технологиями, которые не совпадают с возможностями древних египтян, — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на внешнюю облицовку пирамид. В этом случае египтяне использовали известняк. В то же время качество шлифовки поверхности в несколько тысяч квадратных метров, по мнению Павлова, также говорит о наличии у строителей технологий, отличных от примитивных методов обработки камня.

Вокруг некоторых пирамид есть мостовая. Это такие блоки, уложенные друг к другу, где также видна тщательная подгонка плоскостей. Больше всего ошарашивает то, что некоторые облицовочные мостовые и блоки имеют размер шесть на шесть метров по периметру, а толщина меньше полуметра. Положить такие плиты без специальной техники, одними веревками, палками и смекалкой нереально. Соответственно, можно сделать вывод, что были применены технологии, не совместимые с аграрным обществом, — заключил эксперт.

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