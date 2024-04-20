Самые таинственные исторические артефакты на планете

История знает немало странных артефактов: археологи постоянно откапывают новые диковинки. Книги необъяснимого происхождения, карты, которые не могли существовать в реальности… Но некоторые из них интригуют больше, чем другие. Рассказываем о пяти самых необыкновенных исторических артефактах.

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Карта Пири-реиса

Карта мира, датируемая 1531 годом нашей эры. Она якобы составлена турецким адмиралом и картографом Пири-реисом: его карта обрисовывает берега Европы, Африки, Карибских островов и даже Южной Америки, причем довольно точно. Пири-реис также указал свои источники, среди которых числятся карты эпохи эллинистического Египта, ранние арабские и индийские труды, а также потерянная карта самого Христофора Колумба. Кроме того, на карте Пири-реиса отмечены места, которые еще не были открыты в те времена — например, Новая Шотландия и берег Антарктики.

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Манускрипт Войнича

Пожалуй, один из самых известных исторических артефактов, окутанных тайной. Манускрипт Войнича — иллюстрированная рукописная книга XV века, в которой содержится текст, написанный на неизвестном языке. Многие ученые предполагают, что он был написан в северной части Италии в период итальянского ренессанса. После этого книга была куплена Уилфридом Войничем в 1912 году и получила свое название в честь владельца.

Загадка манускрипта в том, что его до сих пор не смогли расшифровать. В книге не хватает страниц, а на тех, что сохранились, можно найти рисунки несуществующих растений и животных. Никто не знает, что означает текст, для кого он создавался и кто был его автором.

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Туринская плащаница

Туринская плащаница разожгла горячие споры между историками и богословами. Артефакт представляет собой льняное полотно, на котором отпечаталось едва заметное изображение распятого мужчины. Плащаница хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине, и многие верующие считают, что она действительно принадлежала Иисусу Христу. Но исторические эксперты сомневаются в этой версии: полотно датируется где-то между 1260 и 1390 годами.

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Пенни из штата Мэн

Викинги дошли до берегов Америки по меньшей мере за 500 лет до Христофора Колумба. Но их поселения чаще всего находились на территории Ньюфаундленда. До недавних пор ученые не имели никаких доказательств того, что викинги были и на юге… Пока археолог-любитель не нашел останки поселения коренных американцев в штате Мэн. И одним из сохранившихся артефактов была норвежская монетка времен короля Олафа III (1067-1093). Эксперты не могут однозначно сказать, как она попала к коренным американцам.

Мередитский камень

Яйцевидный камень неизвестного происхождения был обнаружен на берегу озера Уиннипесоки в 1872 году. Его пожертвовали в музей истории Нью-Гэмпшира, но никто до сих пор не может выяснить, кто и зачем создал этот артефакт. Он имеет два почти идеальных отверстия сверху и снизу, что намекает на использование достаточно мощных, не примитивных инструментов.