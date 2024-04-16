В России начали выпускать отечественные принтеры «Катюша»

Компания «Катюша» начала серийное производство принтеров и МФУ на собственных платах, сделанных в России. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет издание Cnews.

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Производство системных плат ведется в Ленинградской области, а принтеры и офисные многофункциональные устройства (МФУ) собираются под Санкт-Петербургом и в Зеленограде. Объемы производства компания не раскрывает.

«Наличие встроенного ПО и российской радиоэлектроники позволяет нашим заказчикам в сегменте офисной печати выполнить требования Указа Президента РФ №166 от 30 марта 2022 г. «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»», - говорится в заявлении на сайте компании.

В «Катюше» также отметили, что гарантийное и сервисное обслуживание техники ведется по всей территории страны на базе собственных филиалов, а также в сети из 390 сервисных центров. По итогам 2023 года заказчикам было поставлено 42,5 тыс. устройств формата А4 и 10,2 тыс. устройств формата А3.

При этом разработанное компанией программное обеспечение «Смарт Принт» позволяет печатать документы по QR-коду через мобильное приложение для смартфонов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий переход объектов критической информационной инфраструктуры на российское программное обеспечение (ПО). Он предусматривает, что правительство и Центральный банк получат возможность определять перечень тех объектов, которые должны будут с 2025 года перейти на российское ПО.