Microsoft назвала дату прекращения поддержки Office 2016 и 2019

Microsoft объявила, что прекратит поддержку наборов офисных приложений Office 2016 и Office 2019 после 14 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте компании.

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Решение коснется приложений Excel 2016 и 2019, Outlook 2016 и 2019, Skype для бизнеса 2016 и 2019, Word 2016 и 2019 и других приложений.

Также будет прекращена поддержка соответствующих серверов.

В середине октября 2025-го Microsoft перестанет предоставлять для указанных приложений и серверов обновления безопасности, исправления ошибок или техническую поддержку.

В Microsoft предупредили, что использование продуктов после окончания поддержки может сделать компании уязвимыми для угроз безопасности. Также речь идет о снижении производительности. Пользователям предложили перейти на облачный сервис Microsoft 365 У3, работающий по подписке.

Ранее в Microsoft анонсировали прекращение поддержки операционной системы Windows 10 в октябре 2025 года. В 2020-м количество пользователей Windows 10 превысило отметку в один миллиард пользователей. Reuters сообщало, что прекращение поддержки этой ОС может отправить на свалку 240 миллионов компьютеров.