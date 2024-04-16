iPhone 16 Pro сможет делать фото без засветов и бликов

Слухи указывают, что Apple активно работает над улучшением камер в будущих iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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Одним из новшеств станет специальное покрытие линз под названием Atomic Layer Deposition (ALD), которое должно значительно уменьшить засветы и блики, повысив качество фотографий.

Покрытие ALD имеет толщину всего в несколько нанометров и может равномерно наноситься даже на изогнутые поверхности, такие как линзы камеры.

Корейский инсайдер Yeux1122 утверждает, что эта технология в iPhone 16 Pro уменьшит эффект засветов, когда при съемке в кадре появляются яркие аномалии, ухудшающие изображение.

ALD покрытие призвано выполнять роль фильтра, снижая этот негативный эффект. Аналогичную технологию уже тестируют автопроизводители для улучшения камер в электромобилях, используемых для контроля полосы движения.

Эксперты ожидают общее повышение качества изображения, но пока без конкретики по преимуществам для флагманских iPhone. Камеры традиционно являются сильной стороной iPhone, и Apple явно намерена сохранить лидерство в этой области.