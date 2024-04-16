Ученые разгадали тайну «белого сердца» на Плутоне

Астрофизики из Бернского университета пришли к выводу, что Сердце Плутона - область соответствующей формы на поверхности карликовой планеты - результат мощнейшего, но медленного и скользящего удара некоего объекта. Об этом рассказал портал Live Science.

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Область Томбо или Сердце Плутона - большая светлая область, о которой стало известно благодаря первым детальным фотографиям Плутона, сделанным в 2015 году.

Команда ученых решила выяснить происхождение ледяной Равнины Спутника, части Сердца Плутона. Исследователи пришли к выводу, что ранняя история Плутона была отмечена катастрофическим событием, в результате которого образовался этот регион. По их мнению, тогда произошло столкновение с планетарным телом диаметром около 700 километров.

Яркость Равнины Спутника ученые объяснили тем, что она преимущественно заполнена белым азотным льдом, находящимся в постоянном движении. По мнению ученых, этот лед, скорее всего, быстро накопился после столкновения. Восточная сторона Сердца Плутона также покрыта аналогичным, но гораздо более тонким слоем азотного льда.

Удлиненная форма Равнины Спутника свидетельствует о том, что удар не был лобовым столкновением - он был нанесен под косым углом.

Команда использовала программное обеспечение для компьютерного моделирования, чтобы в цифровом виде воссоздать удары по Плутону. Моделирование подтвердило подозрения ученых о косом угле удара и определило состав тела, которое этот удар нанесло. Скорее всего, Плутон столкнулся с ледяной скалой, превышающей размерами американский штат Канзас.

Объект, вероятно, расплющился на поверхности Плутона. Даже сейчас он может находиться прямо подо льдом, покрывающим Равнину Спутника.