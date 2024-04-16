В России выпустили iPhone в мафиозной эстетике

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar дополнила коллекцию Desperado (рус. — отчаянный) новыми моделями iPhone, посвященными мафии. Об этом говорится на сайте бренда.

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Три модели посвящены криминальным художественным произведениям «Крестный отец», «Острые козырьки» и «Неприкасаемые». Флагманская модель коллекции называется Godfather (рус. — «Крестный отец»), выполнена из черного титана с золотыми акцентами и цитатой из одноименного фильма на задней панели: «Ничего личного — только бизнес».

Revenge (рус. — месть) — это смартфон с изображением золотого черепа и лезвия, украшенного силуэтом Томаса Шелби, главного героя сериала «Острые козырьки». Корпус этой модели сделан из титана и украшен кнопками из 18-каратного золота.

В коллекции также представлена модель Capone, корпус которой покрыт декоративными выбоинами от пуль. На него также нанесена цитата из фильма «Неприкасаемые» про Аль Капоне: «Не переставай бороться, пока бой не окончен».

Цены на «гангстерские» смартфоны начинаются от 489 тыс. руб. за iPhone 15 Pro Capone на 128 ГБ и доходят до 644 тыс. руб. за iPhone 15 Pro Max Revenge на 1 ТБ.