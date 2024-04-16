Ученые отправят на спутник Юпитера зашифрованное послание землян

На прошлой неделе инженеры NASA представили зонд Europa Clipper, предназначенный для исследования Европы - покрытого льдами спутника Юпитера. Как рассказал портал Astronomy.com, зонд доставит на Европу послание землян с зашифрованным словом «вода».

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Послание зашифровали и выгравировали с помощью лазера на танталовой пластине. Текст послания «прославляет связь человечества с водой» - на пластине написали слово «вода» на 103 языках Земли. Аудиозаписи этих слов выгравированы на пластине в виде волн - визуального представления звуков.

Вода объединяет Землю с Европой - считается, что подо льдами этого спутника скрыт океан воды.

Пластина, изготовленная из тантала толщиной около одного миллиметра и размерами примерно 18 на 28 сантиметров, является частью конструкции, которая защитит электронику Europa Clipper от вредного излучения Юпитера.

Послания, отправляемые землянами на космических аппаратах, - не новая практика. Пластина, которую Europa Clipper доставит на Европу, вписывается в многолетнюю традицию, начатую астрономом Карлом Саганом.

В 1977 году космические зонды проекта Voyager отправились исследовать Солнечную систему с пластинами, на которых были записаны уроки математики и химии, а также музыка, фотографии, звуки Земли и приветствия на 55 языках.

Запуск Europa Clipper к спутнику Юпитера запланирован на 10 октября 2024 года. Ожидается, что зонд достигнет Юпитера в 2030 году.

Три основные научные цели Europa Clipper - определить толщину ледяной оболочки Европы и собрать информацию об океане под ней, исследовать ее состав и охарактеризовать ее геологию.