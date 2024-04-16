Космические силы США заключили контракты на «репетицию» войны на орбите Земли

Космические силы США заключили контакты с двумя частными компаниями для «отработки реалистичного сценария на угрозу в условиях орбитального космического пространства». Как сообщает издание Gizmodo, «репетицией» войны на орбите займутся Rocket Lab и True Anomaly.

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В рамках миссии Victus Haze (часть программы Tactically Resposive Space, TacRS), запуск которой запланирован на 2025 год, компании построят два космических аппарата для отработки различных сценариев реагирования. Будут рассматриваться варианты ответа как на попытки уничтожения спутника, так и на шпионаж за ним.

В частности, Rocket Lab должна спроектировать и запустить корабль на базе ракеты Electron. True Anomaly предстоит разработать и построить аппарат, который способен на сближение с космическим объектом и действия в режиме «ближнего боя», а также предоставить центр управления и контроля за миссией.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон собирается отработать в космосе сценарий по быстрому развертыванию спутниковой орбитальной группировки в ответ на угрозу, исходящую от космических аппаратов потенциального противника.