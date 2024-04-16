В Перу представили мумию «пришельца» по имени Монтсеррат

В Перу представили новую мумию «инопланетянина». Уфолог Хайме Мауссан объявил, что нашел мумифицированное существо, которое на момент смерти было беременно. Он назвал «пришельца» Монтсеррат.

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Время и обстоятельства обнаружения тела не раскрываются. «Инопланетянин» обладает вытянутой головой и трехпалыми конечностями, его рост составляет около 130 см. Поверхность тела покрыта белым налетом, похожим на гипс.

Мауссан заявил, что «мумию» исследовали ученые-антропологи и судебно-медицинские эксперты. Согласно их выводам, тело содержит новую форму ДНК и демонстрирует признаки генной инженерии.

При этом независимые эксперты не спешат доверять словам Мауссана. Семью месяцами ранее он представил мумии двух гуманоидов, которые, по его уверениям, имели внеземное происхождение, сообщает The Daily Mail.

Но тщательный анализ показал – тела являются преднамеренно выполненной подделкой. Они содержат кости людей и животных. Так, для изготовления голов взяли череп ламы. Человеческие останки относились к доиспанскому периоду, и полиция выясняет, откуда они взялись.