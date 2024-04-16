За качественный звук музыки в Spotify придется платить

По сообщениям, Spotify готовится к запуску нового, более дорогого уровня подписки под названием «Music Pro». Ключевое преимущество? Аудио без потерь — функция, о которой так мечтали многие пользователи.

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Слухи о «HiFi» предложении Spotify ходили уже несколько лет, особенно после того, как в 2021 году Apple Music представила аудио без потерь. Теперь код в приложении Spotify указывает на то, что «Music Pro» наконец-то предоставит эту долгожданную функцию.

Для меломанов это очень важно. Lossless Audio — это музыкальные файлы, сжатые без потери информации. Это означает, что звук звучит точно так же, как оригинальная запись, обеспечивая более «богатые» впечатления от прослушивания — особенно в высококачественных наушниках.

Хотя Spotify не раскрывает цены и дату запуска Music Pro, остается вопрос: будут ли пользователи готовы платить больше за аудио без потерь по сравнению со стандартной подпиской Spotify?