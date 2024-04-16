В Швеции создали лист золота толщиной в один атом

Ученые из Университета Линчепинга (Швеция) впервые создали лист золота толщиной в один атом. Такая конфигурация придала золоту новые свойства.

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Ученые из разных стран давно пытались изготовить лист золота толщиной в атом. Но все попытки терпели неудачу из-за склонности металла слипаться.

Авторы новой научной работы использовали трехмерный базовый материал, где золото было встроено между слоями титана и углерода. Также они применили старинный способ японских кузнецов, известный как «реагент Мураками», который удаляет остатки углерода и изменяет цвет стали, например, при изготовлении ножей.

Ученые пробовали разные концентрации реагента и разное время травления, чтобы достичь оптимального результата.

«Мы заметили, что чем ниже концентрация и чем дольше длится процесс травления, тем лучше», – отметили участники экспериментов.

Травление проводили в темноте, так как при попадании света в процессе реакции образовывался цианид, разрушающий золото. Последним этапом стала стабилизация золотых листов.

Ученые пояснили, что когда материал становится чрезвычайно тонким, в нем происходят экстраординарные изменения. В качестве примера они привели графен. То же касается и золота – обычно оно представляет собой металл, но при толщине слоя в один атом может стать полупроводником. Тонкие золотые листы могут быть использованы для очистки воды, производства водорода, конверсии углекислого газа и других процессов, сообщает Nature Synthesis.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах создали новый материал. Он в 10 раз прочнее кевлара.