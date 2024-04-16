«Яндекс» запустил ИИ-поиск «Нейро»

"Яндекс" запустил сервис с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) "Нейро", в котором объединены возможности поиска и больших генеративных моделей. Сервис сможет отвечать на сложные запросы, используя несколько источников из интернета.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Яндекс" объединил возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе "Нейро". Пользователь может задать ему любой вопрос. Чтобы ответить на него, нейросети изучат и подберут необходимые источники в результатах поисковой выдачи", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что новый сервис способен отвечать на вопросы, для которых обычно нужно изучить несколько источников из интернета.

В пресс-службе "Яндекса" указали, что пользователь может задать "Нейро" дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога. Чтобы составить запрос, пользователь может использовать естественный язык общения, не подбирая при этом специальных формулировок.

"Нейро" берет факты не из памяти модели, а из источников в интернете. Это значит, что в его ответах содержится свежая и актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Сервис всегда подкрепляет свой ответ ссылками на веб-страницы, откуда брал сведения. Они располагаются отдельным блоком над текстом", - добавили в "Яндексе".

"Нейро" уже доступен в приложении "Яндекс с Алисой" и в "Яндекс браузере".