Российские ученые разработали метод получения нового полупроводника

В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что российские ученые разработали экономичный и простой способ получения полупроводника на основе оксида цинка, который может выдерживать температуры свыше 700 градусов Цельсия. Этот материал способен преобразовывать тепловую энергию в электрический ток, что делает его перспективным для использования в различных нагревательных устройствах и оборудовании, работающем при высоких температурах.

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Ученые использовали простой метод горения распыленного раствора, который позволяет получать высококачественный полупроводник без дополнительной термообработки. Это значительно упрощает процесс производства и снижает затраты энергии, делая материал более доступным и экономичным.

Новый материал относится к классу термоэлектриков, способных преобразовывать тепло в электричество. Это открывает новые возможности для его использования в системах охлаждения, генерации электричества и датчиках температуры.

Ученые также обнаружили, что тип используемого топлива влияет на структуру и характеристики синтезируемых материалов, что позволяет оптимизировать процесс производства в зависимости от требуемых характеристик материала.