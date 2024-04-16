В Аргентине обнаружили останки «карликового» титанозавра

Аргентинские палеонтологи описали ранее неизвестный вид титанозавра. Он жил около 70 миллионов лет назад и был в 10 раз меньше своих сородичей.

© Мир 24

Окаменелости обнаружили в провинции Чубут. Во время раскопок ученым удалось обнаружить передние и задние конечности, фрагменты ребер и позвонков.

Новому виду присвоили научное название Titanomachia gimenezi. Самые крупные титанозавры могли достигать веса в 70 тонн. Titanomachia gimenezi был гораздо меньше – по расчетам ученых, он был размером с современную корову.

Титанозавр жил в маастрихтский период – последнюю эпоху мелового периода, предшествовавшую массовому вымиранию. Раскопки проводились в рамках более крупного периода, посвященного изучению живого мира планеты перед глобальной катастрофой.

Результаты исследования показали, что в конце мелового периода на Земле произошли серьезные экологические изменения. Они ознаменовались уменьшением размеров и численности титанозавров. На их место пришли другие травоядные, такие как гадрозавры. Ученые связали такой сдвиг с изменением климата и среды обитания, в частности, наступлением Атлантического океана на значительную часть современной Патагонии, сообщает Historical Biology.

Ранее сообщалось, что в Сибири нашли древнюю реку и оазисы для динозавров. Открытие сделали во время изучения пород возрастом 120 миллионов лет.